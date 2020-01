Zählerstände in Hückeswagen : Die Abwassergebühr wird jetzt veranlagt

Zählerstände in Hückeswagen

Hückeswagen Die Stadt bittet alle Hückeswagener, die aktuellen Zählerstände der Zusatzzähler rechtzeitig zu melden.

Die Stadt bereitet derzeit die Veranlagung der Abwassergebühren im Frühjahr vor. Dafür ist es erforderlich, die aktuellen Zählerstände der Zusatzzähler rechtzeitig zu melden. Diese dienen dazu, um die Mengen an sogenanntem Schwundwasser zum Beispiel für Gartenbewässerung oder Viehtränken, sowie zusätzliche Wasserverbräuche durch Brunnen und Regenwassernutzungsanlagen zu erfassen. Das teilte jetzt Sabine Müller von der Stadtverwaltung mit.

Bis zum 15. Januar müssen diese Daten bei der Stadtverwaltung vorliegen. Verspätete Meldungen können nicht berücksichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Meldungen könnten auch schon jetzt erfolgen – schriftlich oder per E-Mail an abwasser@hueckeswagen.de. Der Absender sollte ein Foto des Zählers zum Abgleich der Zähler-Nummer und des Eichdatums beilegen. „Bitte achten Sie auf jeden Fall auf die Einhaltung der Eichfrist. Ist diese abgelaufen, muss ein neuer Zähler eingebaut werden“, erläutert Sabine Müller und verweist auf die gesonderten Vorgaben zur Nutzung eines Zwischenzählers.