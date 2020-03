Umwelt in Hückeswagen : Stadt baut Flotte der Elektroautos aus

Hückeswagen BEW stellt dem Regionalen Gebäudemanagement einen Renault Zoe zur Verfügung.

Die Flotte mit E-Autos der Schloss-Stadt Hückeswagen wird weiter ausgebaut. Am Montag übernahm Michaela Garschagen vom Regionalen Gebäudemanagement (RGM) einen neuen Elektro-Renault Zoe von der BEW, der für die Dienstfahrten der städtischen Mitarbeiter genutzt werden kann. „Das Fahrzeug steht allen städtischen Mitarbeitern zur Verfügung, soll aber insbesondere im Gebäudemanagement zum Einsatz kommen“, erläuterte Bürgermeister Dietmar Persan. Gerade das RGM böte sich für die Nutzung von Elektrofahrzeugen an. „Die Kollegen betreuen Baustellen in Wipperfürth und Hückeswagen, die regelmäßig besichtigt werden müssen. Für diese Kurzstreckenfahrten sind Elektroautos ideal. Aber durch die erhöhte Reichweite von mehr als 300 Kilometern sind mit dem Pkw auch längere Dienstfahrten möglich“, sagte Persian. Gleichzeitig bekam auch die Hansestadt-Wipperfürth ein baugleiches Fahrzeug von der BEW. Die Schloss-Stadt setzt weiterhin auf Elektroantriebe bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen. Die Fahrzeuge werden mit Ökostrom betrieben und sind damit ein weiterer Schritt für die Kommunen weg von fossilen Brennstoffen, heißt es in einer Pressemitteilung.