Hückeswagener April-Scherz 2024 Brömseklötens Gurken-Kunstwerk als Freundschaftsbeweis

Anlass war das originale Stück der Berliner Mauer, das jetzt vom Bahnhofsplatz an die Alte Ladestraße umgesetzt werden soll. Das war 1999 eine Schenkung der Partnerstadt Königs Wusterhausen bei Berlin an den damaligen Bürgermeister Norbert Jörgens. In seinem Aprilscherz schreibt Kemper: „In Gesprächen mit (...) Königs Wusterhausen ist man jetzt aber zu der Überzeugung gekommen, dass ein ganz neues Denkmal in Erinnerung an die Freundschaft zwischen Königs Wusterhausen und Hückeswagen viel sinnvoller wäre.“ Dazu „zitiert“ er Bürgermeister Dietmar Persian: „Sicherlich ist das Mauerstück ein wichtiges Stück Geschichte. Es ist aber auch eine sehr deprimierende Geschichte, die an den Kalten Krieg und die Trennung Deutschlands erinnert. Wie viel schöner wäre es, wenn wir ein positives Symbol unserer Freundschaft hätten?“