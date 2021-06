Hückeswagener Schüler unter den Gewinnern : St. Angela übergibt Preise für fleißige „Kilometersammler“

Wipperfürth Mit einem Wettbewerb sollten die Schüler des St.-Angela-Gymnasiums Bewegungsanreize im Lockdown bekommen. Unter den Preisträgern ist auch ein 15-jähriger Hückeswagener.

Die vergangene Woche bedeutete für die Schüler im Oberbergischen Kreis die Rückkehr zum Präsenzunterricht – den fallenden Inzidenzzahlen sei’s gedankt. Zum Abschluss dieser ersten Woche Normalität durften sich einige Kinder und Jugendliche des Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasiums in Wipperfürth, dessen Schüler zu einem Viertel aus Hückeswagen kommt, zudem noch über Preise freuen. „Wir haben auch im Distanzunterricht versucht, Sportunterricht anzubieten. Was aber natürlich nicht ganz so einfach war“, sagte Sportlehrerin Tamara Pavlovic. Also habe sie versucht, den Schülern mit einem Wettbewerb einen zusätzlichen Anreiz zur Bewegung zu geben: Die „Kilometersammler“ konnten sich im Februar und März auf den Weg machen, möglichst viele Kilometer zu gehen, zu joggen oder zu laufen.