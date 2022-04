Sport in Hückeswagen : SSV: Ärger über Alleingang der Vereine

Der Sportplatz an der Schnabelsmühle reicht bei weitem nicht aus, um allen Vereinen genügend Zeit und Platz zu bieten. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Der Stadtsportverband missbilligt den Alleingang der Vereine zum Thema Sportstättenentwicklung. Christian Mach ist der neue Platzwart am Sportplatz an der Schnabelsmühle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Dass die sportliche Infrastruktur dem Wachstum der Stadt hinterherhinkt und nicht mehr gerecht wird, ist schon seit vielen Jahren bekannt. Fehlende Hallenzeiten und ein Sportplatz, den sich mehrere Vereine teilen müssen, stellen die Sportler vor große Probleme. Bei der Jahresversammlung des Stadtsportverbands (SSV) stellte der zweite Vorsitzende Andreas Gotter das Missverhältnis in deutlichen Zahlen vor.

Eigenen Recherchen zufolge seien 40 Prozent der Hückeswagener in Sportvereinen organisiert. Der Orientierungswert zur Bestimmung des Sportflächenbedarfs für die Stadt- und Sportentwicklung liegt bei 2,48 Quadratmeter Sportfläche pro Einwohner. „In Hückeswagen liegt dieser Wert bei 1,35 Quadratmeter – somit bei nur knapp der Hälfte“, rechnete Gotter vor. Dabei seien die kommunalen als auch die vereinseigenen Sportstätten miteingerechnet. Ein Wegfall der Turnhalle der ehemaligen Katholischen Grundschule (KGS), die anstehende Sanierung der Hauptschulhalle und der marode Zustand der Realschulhalle würden dieses Missverhältnis nur noch weiter verschlimmern. Zudem hätte der Kunstrasen auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle sein Lebensende erreicht und müsse erneuert werden. „Das kostet alles viel Geld, das die Stadt nicht hat“, betonte Gotter. Er vertrat den Vorsitzenden Hans-Georg Breidenbach, der sich wegen eines positiven Corona-Kontakts eigenverantwortlich in häusliche Isolation begeben hat.

Christian Mach ist neuer Platzwart an der Schnabelsmühle. Foto: Heike Karsten

Info Integration über die Sportvereine Chance Sportvereine verfügen über ein großes Integrationspotential. Durch das gemeinsame Sport-Treiben sowie bei geselligen Aktivitäten können gegenseitiges Verständnis und ein Gefühl von Verbundenheit geschaffen werden. Verein In Sportvereinen wie TBH, ATV und TVW sind Flüchtlinge aus der Ukraine willkommen. Sie dürfen ohne Mitgliedsbeitrag teilnehmen. Abgesichert sind die Gast-Sportler zunächst über die Nicht-Mitglieder-Versicherung des Vereins.

Einigkeit besteht bei den 21 Mitgliedsvereinen darin, dass in Kürze etwas in Sachen Sportstättenentwicklung geschehen muss. Dazu steht der SSV als Dachverband in regelmäßigem Kontakt zur Stadt. Dennoch hatten sich Horst Mettler als Abteilungsleiter des ATV-Handballs sowie der Fußballverein SC Heide im Februar mit einer Bürgeranregung im Namen aller Vereine an den Stadtrat gewendet und Kritik geübt. Das stieß dem SSV bitter auf, ist er doch der Dachverband und damit das Sprachrohr seiner Mitgliedsvereine. „Es steht jedem Bürger frei, Anträge zu stellen“, betonte Gotter. Das jedoch über den SSV hinweg im Namen aller Vereine zu tun, ließ den Vorstand an das Vertrauen seiner Mitglieder zweifeln. Die Betroffenen ruderten zurück: „Wir wollten keinen auf den Schlips treten. Aber was machen wir, wenn wir uns nicht richtig vertreten fühlen?“, fragte Jugendleiter Matthias Happel vom Rasensportverein (RSV 09).

In der Jahreshauptversammlung im September 2021 sei vom SSV-Vorstand die Aussage gemacht worden, dass sich die Vereine selbst an die Politik wenden müssen, um etwas zu bewegen. Kerstin Steffens vom ATV bestätigte das: „Ganz klar wurde vom SSV-Vorstand gesagt: Wir sind der falsche Ansprechpartner.“ Michael Wolter, Vorsitzender des Turnerbund Hückeswagen (TBH), zeigte sich froh über den Anstoß. „Ich sehe, dass sich der Rat bewegt hat. Wenn die Vereine ein paar Schritte alleine gehen, finde ich das nicht schlimm“, betonte er.

Bürgermeister Dietmar Persian und Fachbereichsleiter Alexander Stehl waren der Einladung zur Mitgliederversammlung des SSV gefolgt und konnten sich selbst ein Bild von der derzeitigen Not der Sportvereine machen. „Die Möglichkeiten bei der Stadt sind beschränkt, aber gemeinsam kann der Sport eine starke Stimme entwickeln“, sagte Persian. Der Bürgerantrag habe den Bedarf noch einmal deutlich gemacht. In der Ratssitzung sei daher auch ein Sportentwicklungsplan beschlossen worden.

Kevin Zrock, Vorsitzender des SC Heide, stellte das Vertrauen gegenüber dem SSV-Vorstand nicht an Abrede: „Es hat nichts mit Misstrauen gegenüber dem Vorstand zu tun. Wenn es so rübergekommen ist, tut es uns leid.“ Nach der langen Corona-Zeit konnte der SSV auch wieder Positives berichten. So sollen der Talsperrenlauf (11. Juni), das Drachenbootrennen auf der Bever-Talsperre, das Spielfest des SSV in der Mehrzweckhalle und die Weihnachtsfeier für Menschen mit Behinderung wieder stattfinden. Die DRLG plant ihr Sommerfest, die Stadt ist optimistisch, dass auch das Weinfest, die Open-Air-Konzerte „Hückeswagen live“ auf dem Schlossplatz, das Altstadtfest und der Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ möglich sein werden. Zum Martinsmarkt am ersten Sonntag im November soll eine Ehrenamtsbörse im Kultur-Haus Zach angeboten werden. Hintergrund ist unter anderem, dass immer mehr Vereine Probleme haben, ihre Vorstandsposten zu besetzen.

Vorgestellt wurde der neue Platzwart, Christian Mach. Der 41-jährige Hückeswagener spielt aktiv Fußball im RSV und kümmert sich seit 1. April um den Sportplatz an der Schnabelsmühle. Von Vorgänger Harry Wendt hatte sich der SSV Anfang des Jahres getrennt.