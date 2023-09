Anlaufstelle auch für Hückeswagener und Radevormwalder Sozial-Psychiatrisches Kontakzentrum ans „öffentliche Leben“ angeschlossen

Das „Wohnwerk“, ihr Heim für Demenzkranke an der Peterstraße, hatte die Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte (OGB), Ende 2021 zwar geschlossen. Mit dem „Lindenhof“ ist die Institution mit Sitz in Gummersbach aber weiterhin in Hückeswagen vertreten – das Wohnheim für alkohol- und medikamenten­abhängige Menschen an der August-Lütgenau-Straße gibt es seit Anfang der 80er Jahre. In der Nachbarstadt Wipperfürth wurde nun das das Sozial-Psychiatrische Kontaktzentrum eröffnet. Neben der Tagesstätte, die Betroffenen bei der Strukturierung ihres Alltags Unterstützung bietet, ist das SPZ an der Marktstraße auch Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Problemen sowie deren Angehörigen und bietet Beratung an. „Außerdem wird von dort aus das ambulant-betreute Wohnen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in Wipperfürth, Lindlar, Hückeswagen und Radevormwald koordiniert“, teilt OGB-Sprecherin Sabine Ludwig mit.