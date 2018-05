Hückeswagen: Sprechstunde für Erziehende und alle Berufsrückkehrer

Hückeswagen Eine offene Sprechstunde rund um das Thema "Rückkehr in den Beruf" findet morgen, Donnerstag, 17 bis 18 Uhr, im Gruppenraum des Berufsinformationszentrums (BiZ) der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, Bensberger Straße 85 an.

Das Beratungsangebot richtet sich an Frauen und Männer, die nach einer Phase der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen den beruflichen Wiedereinstieg bereits anstreben oder aktiv darüber nachdenken. Folgende Themen können besprochen werden: Wie kann ich meine Familienaufgaben mit einem Beruf verbinden? Was bringe ich für den Arbeitsmarkt mit? Welche Arbeits- und Fahrzeiten kann ich einrichten? Zu welchen Zeiten sind meine Kinder und meine Angehörigen betreut? Wie aktuell ist meine Qualifikation? Welche Qualifikationen und Arbeitszeiten werden von Arbeitgebern im Bereich der Arbeitsagentur Bergisch Gladbach nachgefragt? Wie kann ich meine Bewerbungsbemühungen optimieren? Was erwartet die Arbeitsagentur von mir, wenn ich mich dort anmelde und welche Unterstützung kann ich erwarten?