Demonstration vor der Europawahl in Hückeswagen Sportlicher Einsatz für die Demokratie

Eigentlich hatte die Initiative den Sport-Aktionstag in den Wupperauen veranstalten wollen. „Wir dachten an Festivalstimmung“, sagt Shirley Winter. Das Wetter machte den Ehrenamtlichen einen Strich durch die Rechnung. Die Botschaft ist am Samstagnachmittag aber nicht weniger deutlich. Dafür sorgt auch Andreas Gotter, Vorsitzender des Stadtsportverbandes: „Der Sport steht für Offenheit und für ein respektvolles Miteinander“, betont er in seinem Redebeitrag, „wir wenden uns gegen jede Form von Extremismus, Rassismus und Intoleranz.“ Der Stadtsportverband habe sich zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. „Aber das bedeutet nicht, dass wir gesellschaftspolitisch neutral sind. Da dürfen wir nicht neutral bleiben“, sagt er und fordert die Menschen auf, „für eine offene Gesellschaft zu kämpfen“. Es sei dringend an der Zeit, Stellung zu beziehen, Flagge zu zeigen und die eigenen Werte auch weiterzugeben und vorzuleben.