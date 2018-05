16. Schülertriathlon: Sportlicher Dreikampf im Brunsbachtal

Hückeswagen Hückeswagen (büba) Wer ein "Ironman" oder eine "Ironwoman" werden will, muss früh mit dem Sport anfangen. Gelegenheit, sich erste Meriten zu verdienen, haben Jungen und Mädchen beim Schülertriathlon des ATV. Der 16. Wettbewerb dieser Art wird am Samstag, 2. Juni, ab 8.30 Uhr, im Brunsbachtal ausgetragen.

Schwimmen im Bürgerbad, laufen und Rad fahren im Brunsbachtal und rund um den Stadtparkteich - den Zuschauern wird an diesem Vormittag wieder einiges geboten. An den Start gehen die Schüler D (Jahrgang 2011/12) bis zu den Schülern A (Jahrgang 2005/06). Die jüngsten Teilnehmer (Schüler D) haben nur einen "Swim & Run" und damit 25 Meter schwimmen und 200 Meter laufen zu bewältigen, alle anderen einen Triathlon inklusive Rad-Disziplin - 50 bis 200 Meter schwimmen, 1700 bis 4400 Meter Rad fahren und abschließend 400 bis 1750 Meter laufen. Jungen und Mädchen, die in Hückeswagen wohnen, eine Schule in der Schloss-Stadt besuchen oder einem hiesigen Verein angehören, werden separat für die Hückeswagener Stadtmeisterschaft gewertet. Die Siegerehrung ist gegen 12 Uhr.