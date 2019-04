Werbung für den Sport: Sportlich-bunte Vielfalt bei Roadshow

Einige Hückeswagener Sportvereine, wie ATV, TVW und TBH, nutzten am Sonntag die Gelegenheit bei der Roadshow des Kreissportbunds, sich und ihr Angebot einem großen Publikum zu präsentieren. Das taten eindrucksvoll auch die „Flames“ – die Cheerleader des AFC Phoenix (American Football). Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Das große Bühnenprogramm der Roadshow, mit Beteiligung von örtlichen Vereinen, sorgte am Sonntag bei den Zuschauern für Begeisterung. Das Rahmenprogramm zum Frühlingsfest der Werbegemeinschaft rundete das sportliche Event ab.

Der Riesenkuchen stand schon bereit, als Moderator Rüdiger Hockamp am Mittag die vierte Roadshow des Kreissportbunds (KSB) Oberberg eröffnete. Gastgeber war die Stadt Hückeswagen in Kombination mit der Werbegemeinschaft, die parallel den verkaufsoffenen Sonntag veranstaltete. Von 11 bis 18 Uhr präsentierten auf der Bahnhofstraße zahlreiche Sportvereine aus Hückeswagen und dem Kreis, wie lebendig und vielfältig die hiesige Sportlandschaft ist und was sie den Menschen jeder Generation zu bieten hat. Sportliche Mitmachangebote, faszinierende Show-Acts, prominente Ehrengäste und ein animierendes Rahmenprogramm sorgten für beste Unterhaltung. Viele Besucher nutzten den Tag, um ihre Runden durch die Innenstadt zu drehen. Es war ein Kommen und Gehen, wobei der ganz große Andrang ausblieb.