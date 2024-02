Sportler-Demo in Hückeswagen „Halle hier vor Ort – sofort!“

Denn gerade die Handballer haben ein großes Problem: Ihnen fehlt es an Trainingszeiten. Mettler machte das am Beispiel des Dienstags deutlich, dann trainieren zwischen 16.30 Uhr (früher geht’s wegen des Schulsports nicht) und 22 Uhr in der Mehrzweckhalle vier Senioren- und sechs Jugendmannschaften. Mitunter wärmt sich ein Team eine halbe Stunde am Rand auf, am danach den Platz von einem anderen zu übernehmen. „Damit das vernünftig klappt, müssten wir bis 22.30 oder 22.45 Uhr trainieren. Aber diese Mehr-Zeit bekommen wir von der Stadt nicht“, bedauerte Mettler. Die Folge sei, dass viele Handballer nach Radevormwald abgewandert seien. „Dabei könnten wir eine vierte Herren- und eine zweite Damenmannschaft melden“, sagt das Handball-„Urgestein“ des ATV.