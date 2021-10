Jahresversammlung beim Stadtsportverband : Sport in Hückeswagen braucht mehr Platz

Hückeswagen Der Hückeswagener Stadtsportverband verdeutlicht, wie wichtig eine ausreichende Anzahl von Sportstätten ist. Die größte Vereinigung in der Schloss-Stadt hat mehr als 6000 Mitglieder in 21 Vereinen und vier Schulen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kamen die Mitglieder des Stadtsportverbands (SSV) am Donnerstagabend wieder zusammen. In Jahresversammlungen muss derzeit allerorts viel aufbereitet werden. So auch bei der größten Vereinigung in der Schloss-Stadt mit mehr als 6000 Mitgliedern in 21 Vereinen und vier Schulen. „Wir legen auch öfter den Finger in die Wunden, was den Hückeswagener Sport angeht“, sagte der im Verlauf des Abends wiedergewählte Vorsitzende Hans-Georg Breidenbach. Ein Grundproblem des Sports in der Schloss-Stadt sei weniger die Akzeptanz durch die Menschen. „Es lässt sich gut zusammenfassen: Wir brauchen dringend mehr Platz“, sagte Breidenbach.