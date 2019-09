Altstadtfest Hückeswagen : Kulinarisch und musikalisch am Schloss

Die französischen Freunde bringen ihre Fischspezialitäten von der Kanalküste mit. Foto: Ville d'Etaples-sur-Mer

Hückeswagen Wenn am kommenden Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, zum 44. Mal das Altstadtfest gefeiert wird, gibt’s reichlich Köstlichkeiten.

Etwa 60 Freunde aus der französischen Partnerstadt Etaples erwartet das Partnerschaftskomitee zum Altstadtfest am Wochenende. Die Franzosen bieten an ihrem Stand im unteren Island, wieder französische Köstlichkeiten an, zudem kommt eine Gruppe Musiker mit. Sie tritt am Samstag ab 17 Uhr auf der Schlossbühne sowie am Sonntag gegen 11.30 Uhr im Kultur-Haus Zach auf. Auch Etaples’ Bürgermeister Philippe Fait und seine Frau besuchen das Altstadtfest, sein Amtskollege Dietmar Persian hat dafür ein besonderes Programm vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit dessen Etaples-Besuch im vorigen November anlässlich des 100. Jahrestags des Ende des Ersten Weltkrieges fühlen sich die Bürgermeister besonders verbunden und freuen sich auf das Wiedersehen. Am Sonntag geht es dann für die französischen Gäste wieder zurück in ihre Heimatstadt Etaples sur mer.

Am Wochenende bleibt die Küche kalt, denn das Altstadtfest bietet reichlich Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Freunde von traditionellen Altstadtfest-Genüssen müssen jedoch mitunter umdenken. So gibt es am Stand von „Modern Generation“ am Schloss aus organisatorischen Gründen keinen Pillekuchen, stattdessen bietet der Chor französische Crèpes in vielen süßen und herzhaften Variationen sowie Hot Dogs an. Zwar betreibt der Pfarrcäcilienchor erstmalig keinen Stand, den dort immer angebotenen bergischen Panhas gibt es dennoch – am Stand des „Justhofs“ auf der Marktstraße zusammen mit Spare Ribs und Wein. Die Freunde aus den Partnerstädten bereichern das Fest mit Köstlichkeiten aus ihrer Heimat: Die Franzosen aus Etaples sur Mer grillen Fischspezialitäten, am Stand der Gäste aus Königs-Wustenhausen vor dem Schloss gibt es eingelegte Spreewaldgurken und das Wustenhausener Zwölfender – ein obergäriges Bier aus der privaten Schlossbrauerei.

Info Bushaltestellen werden verlegt Linienbusse Weil die Bahnhofstraße ab Donnerstagmorgen – zunächst für den Wochenmarkt, dann für das Altstadtfest – gesperrt ist, werden die Haltestellen wie üblich an die Peterstraße verlegt. in Fahrtrichtung Remscheid, Wermelskirchen und Radevormwald fahren die Busse ab der Ersatzhaltestelle Peterstraße 15, in Richtung Wipperfürth / Gummersbach ist die Ersatzhaltestelle vor der Sparkasse eingerichtet. Dauer Die Ersatzhaltestellen werden von Donnerstagmorgen, 5. September, bis Montagmittag, 9. September, angefahren.

100 Prozent legal sind die Artikel, die der „Knastladen“ beim Altstadtfest auf der Bahnhofstraße verkaufen wird. Der Verkaufsstand bietet eine große Produktpalette, angefangen von kleinen Dekorationsartikeln über Vogelhäuser und Spiele bis hin zu Kleinmöbeln. Die Produkte werden ausschließlich von Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten des Landes hergestellt. Die Arbeit der Insassen stellt jedoch keine Strafe dar, sondern ist Teil der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie ein wichtiger Resozialisierungsbaustein. Und Humor beweisen die Gefängnisbetriebe auch noch: So sind Spiele mit dem Namen „Justiz Challenge“ und „Ohne Bewährung“ im Online-Shop zu finden. Landesjustizminister Peter Biesenbach aus Hückeswagen brachte die Idee ein, den „Knastladen“ auf dem Altstadtfest zu präsentieren.

Statt Pillekuchen gibt’s bei „Modern Generation“ Crêpes. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Auch wenn die Stadt am Wochenende voll sein wird – für die Kleinsten ist immer noch Platz. Denn auch in diesem Jahr ist Kindertrödel erwünscht. Am Wilhelmplatz und an verschiedenen Stellen im Festgebiet ist Kindertrödel möglich – kostenfrei und ohne Voranmeldung. Die Kinder können dabei eine Decke mitbringen, um ihre Kostbarkeiten zu präsentieren; Stände und größere Tische sind jedoch nicht erlaubt. Die Nachwuchströdler sollen einfach am Samstag ab 6 Uhr zum Wilhelmplatz kommen, wo ihnen Helfer den Weg zu freien Plätzen weisen werden.

Julian und Roman Wasserfuhr mit dem Schnaff-Bier. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Zum dritten Mal dabei sind Julian und Roman Wasserfuhr und haben damit eine Tradition begründet. Die Brüder präsentieren auf der Marktstraße ihr selbst gebrautes Bier „Schnaff“ und werden darüber hinaus für jede Menge Jazz- und volkstümliche Musik sorgen.

Der „Justhof“ bietet auf der Marktstraße Panhas an. Foto: Fred Lothar Melchior