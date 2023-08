Hückeswagener Spielwarengeschäft Heinhaus und seine Kundinnen im Barbie-Rausch

Bevor der Barbie-Spielfilm in die Kinos kam, gab es bereits eine ganze Reihe von Animationsfilmen wie „Barbie in Schwanensee“ oder „Barbie in Nussknacker“, die die Fantasie ebenso angeregt haben wie die Sehnsucht nach einer neuen Puppe. Filme wie Disneys „Frozen“ („Die Eiskönigin“) oder das Nickelodeon-Franchise „Monster High“ lassen in der Branche immer wieder die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. Auch bei Heinhaus haben die „Frozen“-Puppen bisher alle Rekorde gebrochen. „Aber nur die Blonde“, sagt der Inhaber und lacht.