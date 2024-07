Hückeswagen und Förderprojekt Leader Spielplatz und Grundschule Wiehagen profitieren

Von der Förderung profitiert auch die Schloss-Stadt: Der „Piratenspielplatz“ am Kastanienweg in Wiehagen soll nach Angaben von Sachbearbeiterin Stefanie Heymann vom Bauamt ein neues Kleinkinderspielgerät bekommen. Das Vorgängermodell habe abgebaut werden müssen, weil die Pfosten morsch waren und das Gerät bei der Prüfung durchgefallen war. Es wurde an privat versteigert, weil es nicht mehr im öffentlichen Raum stehen darf.