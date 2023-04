Offener Ganztag in Hückewagen Spiel und Betreuung in den Osterferien

Lucas hat sichtlich „Spaß an den Backen“. Hat doch der Elfjährige soeben ein Spiel in der Soccer-Arena mit 9:1 gewonnen. „Ich war ein guter Torwart“, bestätigt der Schüler der Erich-Kästner-Schule, an der die „Gotteshütte“ ebenso die OGS-Betreuung übernommen hat wie an den beiden Grundschulen. Das aufblasbare Fußballfeld (s. Info-Kasten) hat in der Mehrzweckhalle ausreichend Platz, hier können sich Jungen und Mädchen vor und nach Ostern sich so richtig beim Kicken austoben. Auf der übrigen Fläche der Halle stehen den Kindern zudem Ball- und Bewegungsspiele zur Verfügung.