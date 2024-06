Monika Verspohl zieht es ins Schloss SPD will Hückeswagenerin als Bürgermeisterin

Am Donnerstagabend stellte sich Monika Verspohl den SPD-Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung im Hotel Kniep vor. Offizielle Kandidatin ist sie aber noch nicht – das wird sie voraussichtlich erst im Herbst, sofern die SPD-Mitglieder sie dazu wählen werden. Ab sofort aber will sie sich unters Volk mischen und etwa viele Feste besuchen – „das Altstadtfest ist sowieso seit jeher fest im Terminkalender notiert“. Und je näher dann der Wahltermin rückt, desto intensiver will sie mit den Menschen in der Stadt ins Gespräch kommen, zum Beispiel mit der Aktion „auf einen Kaffee mit Moni“.