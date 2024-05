SPD Hückeswagen Spende für fünf Teilnehmer im Kinderdorf

Mit einer Spende unterstützt die Hückeswagener SPD auch in diesem Jahr das Kinderdorf im Jugendzentrum. Für fünf Mädchen und Jungen übernehmen die Sozialdemokraten der Schloss-Stadt die Kosten, damit sie an dem Projekt teilnehmen können. Regine und Johannes Gembler sowie der Ortsvorsitzende Detlef Schulz übergaben das Geld an Verena Tönnes und Julia Dormeier vom Jugendzentrum.