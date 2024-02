Landratswahl 2025 SPD Oberberg stellt Dr. Sven Lichtmann als Landratskandidaten vor

Der 33-jährige Philosoph und Politikwissenschaftler schaffte 2022 seine Promotion zum Dr. phil. an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit „summa cum laude“. Er erklärt, dass er dem Amt des Landrates ein neues, frisches Image geben möchte. Lichtmann will den Kommunen und den Bürgern eine echte Alternative bieten: „Eine Kreisverwaltung muss anders funktionieren, als es derzeit der Fall ist“, sagt Lichtmann. Er möchte Bürgern und Kommunen zuhören, ihnen auf Augenhöhe begegnen und als Partner an der Lösung der Probleme vor Ort arbeiten.