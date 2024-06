Designierte SPD-Bürgermeisterkandidatin Ziel ist es, Hückeswagenern ein sicheres Zuhause zu bieten

Ihre kurze Vorstellungsrede begann sie mit den Worten: „Ich hatte viele Zuhause: in Wuppertal, im französischen Nantes, in Coesfeld, nun in Düsseldorf. Aber ich habe eine Heimat – Hückeswagen.“ Die Stadt, in der sie geboren, aufgewachsen und einen Großteil ihres Lebens verbracht habe, habe ihr immer ein behagliches und sicheres Zuhause gegeben. „Dieser Stadt habe ich viel zu verdanken!“ Daher möchte sie ihr nun etwas zurückgeben.