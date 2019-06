Hückeswagener Stadtrat : SPD: Fußgängerinsel auf B 483 bei Reinsbach

Hückeswagen Auch eine Bushaltestelle Richtung Zentrum soll dorthin – diese Idee stammt aus dem Arbeitskreis Inklusion.

Wer an der Rader Straße oder gar in Reinsbach wohnt und mit dem Bus fährt, hat schlechte Karten. Muss er doch, um nach Hause zu kommen, den Berg hinauf gehen. Und der ist in diesem Bereich nicht ganz ohne. Die erste Haltestelle im Stadtgebiet für Linienbusse, die aus Radevormwald kommen, liegt an der Wupperbrücke. Für den einen oder anderen wird’s nach dem Aussteigen sportlich bis anstrengend. Die SPD will das ändern und stellte in der jüngsten Ratssitzung im Namen des Arbeitskreises Inklusion einen Antrag. Demnach soll an der B 483 in Höhe der Einmündung zur Ortschaft Reinsbach in Fahrtrichtung Hückeswagen eine Bushaltestelle eingerichtet werden. Etwa gegenüber der jetzigen, an der Fahrgäste warten, die Richtung Radevormwald wollen. Dazu fordern die Sozialdemokraten den Bau einer Überquerungshilfe und die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich.