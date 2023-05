Stadtentwicklung in Hückeswagen Spatenstich für Bahnhofsplatz im Herbst

Zunächst ging der Landschaftsplaner auf den Bahnhofsplatz und seine unmittelbare Umgebung in Richtung Bahnhofstraße und Etapler Platz ein. „Die Ziele der Umgestaltung sind, eine verbesserte Auffindbarkeit und damit auch einen attraktiveren Stadteingang zu schaffen“, sagte Köhlmos. Es gehe auch darum, die Aufenthaltsqualität zu steigern und eine intuitive Orientierung zu ermöglichen – etwa durch unterschiedliche Bodenbeläge für Fußgänger und Autos. „Außerdem soll auf dem Bahnhofsplatz das Schloss in den Blick fallen – und der Weg dorthin zugänglich gemacht werden“, sagte Köhlmos. Dabei wolle man die Pflasterung an jene auf dem Etapler Platz anpassen, um so eine Einheit zu schaffen. Im Moment ende diese vor der Entladerampe am Rewe-Markt. „Die beiden Supermärkte sind auch mit in die Planung einbezogen worden – die Belieferung soll über die Alte Ladestraße erfolgen und nicht mehr über den Bahnhofsplatz“, sagte Köhlmos.