Hückeswagen und Radevormwald : Sparkasse warnt vor Telefonbetrüger

Hückeswagen/Radevormwald In Hückeswagen und Radevormwald will ein Unbekannter offenbar Kontodaten ausspionieren.

Die Sparkasse warnt eindringlich vor einem Betrüger, der sich in Hückeswagen und Radevormwald am Telefon als ihr Mitarbeiter ausgibt. Laut Mitteilung von Michael Scholz, Pressesprecher der Sparkasse, will er in diesem Gespräch die Angerufenen dazu bewegen, Kontodaten herauszugeben und sichere Geldtransaktionen über ihn abzuwickeln. Außerdem wolle er Informationen über ein etwaiges Schließfach ausspähen. „Der Anrufer ruft natürlich unter einer anonymen Telefonnummer an, die nicht im Display erscheint“, berichtet Scholz. Rückrufe oder ein Treffen in der Sparkasse lasse er nicht zu.

Polizei-Sprecher Michael Tietze hat eine Anzeige einer älteren Frau vorliegen. Die Radevormwalderin war am Mittwoch von einem angeblichen Mitarbeiter des „Sparkassen-Sicherheitsdienstes“ angerufen und unter anderem nach ihrer Kontonummer und Vermögenswerten in der Wohnung gefragt worden. Als Grund für seinen Anruf nannte der Unbekannte, dass es Unregelmäßigkeiten in der Sparkasse gegeben habe, denen er nun nachgehen müsse. „Weil ihr das merkwürdig vorkam, hatte die Frau aufgelegt“, berichtet Tietze. Das Ganze ähnele der Betrugsmasche des falschen Polizisten am Telefon, der aufgrund angeblicher Einbrüche in der Nachbarstadt die Wertsachen des Angerufenen in Sicherheit bringen will. Das, betont die Polizei immer wieder, würde sie jedoch niemals tun.