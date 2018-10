Spät-Sommer an der Bever in Hückeswagen

Camper an der Bever in Hückeswagen rüsten sich für den Winter : Nochmal richtig Sommer zum Abschied

Alexander Knaub vor seinem Wohnwagen an der Bever. Foto: weitzdörfer

Hückeswagen Das Wochenende war noch einmal fest in der Hand des Spätsommers. Entsprechend gut war die Stimmung auf dem Campingplatz an der Bever-Talsperre. Dennoch rückt für die Camper der Abschied näher.

Ob es wirklich das letzte, durchaus imposante Aufbäumen dieses Jahrhundertsommers am zweiten Oktoberwochenende gewesen ist, werden die kommenden Tage zeigen. Tatsache ist jedoch, dass das Wetter am Wochenende noch einmal alle Register gezogen und die Witterung zu ausgiebigem Sonnenbaden eingeladen hat. Natürlich auch auf den Campingplätzen rund um die Bever-Talsperre. Dennoch, auch das gehört zur Jahreszeit, machen die Camper sich schon Gedanken über die kommende kalte Jahreszeit – da mag das Blättermeer des Indian Summers in den Wäldern rund um die Talsperre noch so bunt und farbenfroh leuchten. Dennoch herrscht am Wochenende noch einmal spätsommerlich ausgelassene Stimmung, es riecht allerorten nach Grillwürstchen und die warme Sonne tut das Ihrige dazu, diesem außergewöhnlichen Sommer einen standesgemäßen Abschied zu verschaffen.

So auch bei Alexander Knaub aus Köln. Der 59-Jährige ist mit seiner Frau schon seit sechs Jahren Camper am Campingplatz Beverblick. Die beiden sind nur selten alleine hier. „Wir treffen uns regelmäßig mit Freunden oder unserer Familie“, sagt Alexander Knaub. Dazu gehören auch die kleinen Enkelkinder. „Ja, die drei wachsen hier praktisch auf. Noch sind sie mit ihren anderthalb bis drei Jahren noch zu klein, aber schon in ein paar Jahren wollen sie vielleicht auch von sich aus herkommen“, sagt der stolze Opa. Am Sonntag sind die beiden wieder nach Köln zurückgefahren, immer mit der Hoffnung, dass es das doch noch nicht ganz gewesen sein mag. „Wenn das Wetter mitspielt, werden wir bestimmt bis Ende Oktober noch einmal herkommen. Und dann müssen wir unseren Wohnwagen sowie die Hütte und das Zelt winterfest herrichten“, sagt der Kölner.

Info Bever-Talsperre ist noch gut gefüllt Was Die Bever-Talsperre wurde 1938 in Betrieb genommen. Vorgängerin war die „alte“ Bever-Talsperre, Baujahr 1898, deren Sperrmauer in Wefelsen lag. Stauraum Durch den Bau der Bever-Talsperre steht ein Stauraum von 23,7 Millionen Kubikmeter zur Verfügung. Aktuell Trotz der vorangegangenen trockenen Monate ist die Talsperre zurzeit zu 75 Prozent gefüllt. Sie bewegt sich nun in dem Füllbereich, der ab November ohnehin für den Hochwasserschutzraum freigehalten werden muss.

Dazu gehört dann vor allem, alles so unterzubringen, dass es nicht wegweht, wenn doch ein Herbst- oder Wintersturm kommt. „Außerdem müssen wir die Wärmedämmung rund um den Wohnwagen befestigen, wir müssen die Wasserleitung abschalten, damit sie nicht zufriert“, sagt Alexander Knaub. Wenn das erledigt sei, würden sie zur Kontrolle kurz vor Weihnachten noch einmal auf den Campingplatz fahren. „Einfach nur, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.“ Theoretisch, so sagt der Kölner Camper, könnten sie dann sogar im Wohnwagen übernachten. „Bis minus zehn Grad können wir hier dank unseres Gas-Anschlusses auch wohnen“, sagt Alexander Knaub lachend.



Daran ist an diesem Wochenende indes noch nicht zu denken. Wie in diesem Jahr praktisch überhaupt praktisch kaum ein Wochenende ohne Besuch in Hückeswagen vergangen ist. „Wir waren zum ersten Mal im März hier und bis jetzt bestimmt an die 20-mal“, sagt Alexander Knaub. Zwar hätte das Ehepaar in Köln-Porz an ihrem Haus auch einen schönen großen Garten. „Aber da ist kein Wasser. Und auch bestimmt zehnmal so viel Verkehr wie hier.“ Dann blinzelt der 59-Jährige in die Sonne und sagt schmunzelnd: „Ohne unseren Wohnwagen hier an der Bever-Talsperre hätte ich nicht gewusst, wie wir diese Hitze überlebt hätten…“