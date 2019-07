Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : „Sommernacht der Klassik“ mit Tristan Angenendt

Hückeswagen Einer der besten Gitarristen Deutschlands und Europas besucht am kommenden Samstag Hückeswagen und gibt ein Konzert im Kultur-Haus Zach.

Ob barockes Meisterwerk, klassische Virtuosität, romantische Klangschönheit oder südamerikanische Rhythmik – kaum einem Instrument gelingt es, verschiedene Epochen, Kulturen und Genres so zu verbinden wie der Gitarre. Im Rahmen der „Sommernacht der Klassik“ präsentiert der Gitarrist Tristan Angenendt am kommenden Samstag im Kultur-Haus Zach das Konzert „Guitarra suena – Gitarrenmusik aus alter und neuer Welt“. Zu hören sein werden ausgewählte Meisterwerke und eine klangliche Reise von Europa nach Südamerika. Mit diesem Konzertprogramm feiert der Musiker gleichzeitig seine 20-jährige Bühnenpräsenz.

Tristan Angenendt, Jahrgang 1985, galt schon früh als eines der größten Gitarrentalente Deutschlands. Seinen ersten Gitarrenunterricht erhielt er 1992, bereits im Alter von 14 Jahren wurde er als Jungstudent in die renommierte Klasse von Prof. Hubert Käppel an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz aufgenommen; sein Studium beendete er mit Auszeichnung. Weitere Studien führten ihn zu Aniello Desiderio an die International Guitar Academy in Koblenz. „Zahlreiche Meisterkurse bei international anerkannten Solisten, Professoren und Komponisten – darunter Manuel Barrueco, David Russell und Pepe Romero – runden seine künstlerische Ausbildung ab“, teilt Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses mit.