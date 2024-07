Sommerfest an der Bever in Hückeswagen Hunderte Gäste feiern mit der DLRG

Den genießen am Samstag viele Besucher Immer neue Gäste erreichen den großen Festplatz, am Grill und an den Wertmarken entstehen kleine Schlangen. Aber die Stimmung ist entspannt. Gleichzeitig hat ein Rettungsteam das Geschehen auf der Talsperre im Blick. Und immer mal wieder erkundigt sich am Festwochenende auch ein Besucher nach der Arbeit der DLRG an der Bever – und nach Terminen und einer möglichen Mitgliedschaft. „Das Fest ist also auch eine schöne Werbung für uns“, erzählt Carina Teckentrupp. Und dann übernimmt sie die nächste Schicht an der Tombola.