Landeskirchliche Gemeinschaft Scheideweg in Hückeswagen : Sommerferienaktion für alle Kinder

Landeskirchliche Gemeinschaft Scheideweg in Hückeswagen

Scheideweg Das mobile Camp gastiert vom 11. bis 15. Juli wieder bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg. Konzipiert ist das Programm für Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren.

So kann die Vorfreude auf die nächsten Sommerferien jeden Tag etwas größer werden: Fünf Tage Spaß ohne Ende, XXL-Hüpfburgen, actionreiche Spiele und energiegeladene Bühnenshows – das und noch vieles mehr erwartet Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren beim „Camission Camp2go“ vom 11. bis 15. Juli 2022. Dann wird das mobile Sommercamp auch wieder in der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Scheideweg zu Gast sein, heißt es in einer Pressemitteilung.