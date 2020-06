Hückeswagener Sommer : Corona schränkt Bever-Vergnügen ein

Auch in diesem Jahr kann der Sprung an heißen Tagen ins kühle nass der Bever-Talsperre gewagt werden. Allerdings müssen sich die Besucher gerade jetzt in der Corona-Krise an einige wichtige Verhaltensregeln halten. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Grossberghausen Die Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre bereitet sich auf die ­Sommermonate und die anstehende Badesaison vor. Die Badegäste und sonstige Besucher müssen sich auf einige Verhaltensregeln einstellen.

Für die Türkei und Ägypten gibt es noch Reisewarnungen. Und auch wenn Spanien seit Sonntag wieder Touristen ins Land lässt und deutsche Touristen schon seit Anfang voriger Woche wieder nach Mallorca fliegen können, so sind doch viele unsicher, was den Sommerurlaub 2020 betrifft. Selbst wenn sie eine Auslandsreise ins Auge fassen, schrecken so manchen womöglich dann doch die corona-bedingten Einschränkungen ab und ein Urlaub in Deutschland kommt in Frage. Das wiederum kann bedeuten, dass etwa auch der Bever-Talsperre als regionales Freizeitangebot in diesem Jahr eine größere Rolle zukommen wird als in der Vergangenheit.

Bereits die ersten warmen Wochenenden haben gezeigt, dass viele Besucher aus den umliegenden Städten, aber auch von weiter her, an die Bever kommen. „Es ist daher davon auszugehen, dass die Besucherzahlen in den Sommermonaten noch weiter steigen werden“, vermutet Roland Kissau vom Ordnungsamt der Stadt nach einer Besprechung der Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre. Darin waren sich alle einig, dass den Besuchern zwar ein fröhliches und sicheres Badevergnügen an der Talsperre ermöglichen werden soll. „Die fortdauernde Bedrohung durch das Coronavirus bedeutet aber auch einige Einschränkungen“, stellt Kissau klar.

Info Seit 16 Jahren in einem Boot Ziel Die Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre besteht seit 2004, um Freizeit, Umweltschutz und Wasserwirtschaft zu kombinieren. Kooperationspartner Mit im Boot sitzen der Oberbergische Kreis, die Städte Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth, der Wupperverband, das Regionalforstamt, die Polizei des Oberbergischen Kreises sowie Anwohnervertreter.

So ist auch auf den Liegewiesen rund um die Bever das Abstandgebot von eineinhalb Metern einzuhalten, weswegen die Plätze an den ausgewiesenen Badestellen am westlichen Ufer – „Zornige Ameise“, Käfernberg, Campingplätze I und II – begrenzt sein werden. Kissau: „Auf den Liegewiesen und Uferflächen können daher nicht so viele Menschen sein, wie sonst im Sommer üblich.“

Schon in Nicht-­Corona-Zeiten sind die Parkplätze rund um die Talsperre begrenzt. Die Ordnungspartnerschaft verweist daher darauf, dass die Einhaltung der Parkvorschriften kontrolliert wird. „Die Straßen von und zur Bever-Talsperre müssen in jedem Fall befahrbar bleiben und insbesondere die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge in ausreichender Breite freigehalten werden“, sagt Kissau. Die Ordnungsbehörden würden das strikt überwachen und Parksünder verwarnen oder notfalls auch abschleppen lassen. Wobei der im Mai geänderte Bußgeldkatalog mittlerweile teils deutlich höhere Strafen für Falschparker vorsieht.

Die Ordnungspartnerschaft bittet nun darum, wenn eben möglich, darauf zu verzichten, mit dem Auto an die Bever zu fahren. Kissau: „Gerade bei schönem Wetter bietet sich eine Fahrradtour an.“ Und wenn zu erwarten ist, dass an sonnigen Wochenenden viele Besucher die Bever-Talsperre bevölkern, rät er, am besten auf einen Besuch zu verzichten – das könnte etwa am kommenden Wochenende der Fall sein, für das bereits Temperaturen von um die 30 Grad prognostiziert sind.