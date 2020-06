Sommerferien in Hückeswagen : Ferienspaß in abgespeckter Form

Ferienspaß in abgespeckter Form

Sommerferien in Hückeswagen

Beim Ferienspaß im vergangenen Sommer ging es auf der Bever-Talsperre auch auf ein sogenanntes Big Board. Auch in diesem Jahr wird die Aktion angeboten. Foto: Finster

Hückeswagen Die Corona-Pandemie hält auch die Schloss-Stadt in Atem. Davon ist auch der Ferienspaß für die Kinder betroffen. Aber für die Mädchen und Jungen soll es ein Angebot geben. Annette Binder und Mario Moritz haben sich dafür eingesetzt.

Unter der Corona-Pandemie leiden ganz besonders auch die Kinder. So befürchteten viele Mädchen und Jungen, dass der Ferienspaß ausfällt. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten der Stadt, denn es gibt einen „Ferienspaß light“, eine etwas abgespeckte Version, da wegen der Abstands- und Hygieneregeln nicht alle Angebote wie gewohnt stattfinden können. Dennoch ist es den Verantwortlichen bei der Stadt, Annette Binder und Mario Moritz, gelungen, ein Ferienprogramm für die Sommerferien auf die Beine zu stellen, auch wenn das eine Menge Nerven gekostet hat.

Durch ständig wechselnde Verordnungen mussten die Pläne mehrmals überarbeitet werden. „Wir hoffen jetzt einfach, dass die geplanten Angebote auch stattfinden können“, sagt Annette Binder. Der nötige Abstand sei bei allen Aktionen in den Sommerferien entscheidend.

Da das Programm relativ kurzfristig bekanntgegeben wird, sei man gespannt auf die Reaktionen von Kindern und Eltern. „Wir spüren schon, dass die Menschen noch etwas zurückhaltend sind“, sagt sie. Insofern sei der Ferienspaß in etwas kleinerer Form ein Versuchsballon, für den in den Kindergärten und Schulen intensiv geworben werde. Wichtig: Durch eine Kooperation mit der Lebenshilfe besteht die Möglichkeit, dass auch Kinder mit einem Handicap ebenfalls an einigen Ausflügen teilnehmen können. Auch eine Förderung aus Leistungen für Bildung und Teilhabe ist möglich.