Vandalismus in Solingen : Bürger klagen über Müll im Volksgarten

Bernd Krebs setzt sich dafür ein, dass der Müll aus dem Volksgarten an der Krahenhöhe verschwindet. Foto: Martin Oberpriller/Martin Oberprller

Solingen Der Park an der Krahenhöhe ist eigentlich eine grüne Oase in der Stadt. Allerdings sorgt seit längerer Zeit achtlos weggeworfener Abfall für Ärger. Zudem bringt eine Drogenszene Unsicherheit. Die Stadt kündigt mehr Kontrollen an.