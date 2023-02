Mal informativ, mal schräg Social-Media-Team bringt Hückeswagen ins Netz

Auf so viele Schultern verteilt sei es natürlich auch einfacher, die Aktivitäten neben der eigentlichen Arbeit auch noch zu erledigen. „Aber natürlich kann es auch mal sein, wenn besonders viel Arbeitsaufkommen ist, dass es mal eine etwas längere Pause mit Videos gibt“, sagt Moritz. Oder dass es einige Zeit dauert, bis abgedrehte Filme geschnitten und zur Veröffentlichung aufbereitet sind. So etwa der Film zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Hückeswagen und Etaples im Vorjahr. „Der ist eigentlich fertig, wir waren zum Teil mit in Etaples, um dort Impressionen zu drehen. Ich denke mal, dass wir im Februar damit an die Öffentlichkeit gehen“, kündigt Moritz an.