Sportplatz Schnabelsmühle in Hückeswagen So muss der Kunstrasenplatz behandelt werden

Die Sportler können aufatmen: Die Abnahme des neuen Kunstrasens auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle ist erfolgreich erfolgt. „Bis auf Kleinigkeiten ist alles in Ordnung. Der Trainingsbetrieb kann beginnen“, teilt Dieter Klewinghaus, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, mit. Und weist darauf hin, wie der Platz in Zukunft behandelt werden muss. Hierzu hängt am Eingang zum Sportplatz ein Schild mit Verhaltensregeln: Demnach darf der Platz nur mit Fußballschuhen mit geeigneten Stollen betreten werden. Kaugummis dürfen nicht auf den Rasen gespuckt werden, „die gehen sehr schlecht wieder raus aus den Fasern“, sagt Klewinghaus. Die Sportler sollen mit sauberen Schuhen trainieren. Es herrscht Rauchverbot auf der gesamten Platzfläche, außerdem ein Verbot von Glasflaschen auf dem Platz, „die Scherben und Splitter verbleiben im Sand und bedeuten Verletzungsgefahr“, warnt Klewinghaus.