Skigymnastik beim ATV Hückeswagen Von der Halle auf die Piste

Handtuch, Sportschuhe, eine Flasche Wasser: Mit kleinem Gepäck erreichen die ersten Sportler am Sonntagmorgen die Turnhalle an der Fürstenbergstraße. „Happy new year“, sagt ein Herr gut gelaunt und grüßt in die Runde. Jedes Jahr im Oktober treffen sie sich hier wieder, um sich gemeinsam für den nächsten Skiurlaub zu rüsten. Neues Jahr, neues Training. „Es macht wirklich einen Unterschied“, berichtet Michael Thomas, während er sich die Schuhe schnürt. „Ich fühle mich viel sicherer im Skiurlaub, wenn ich mich vorher darauf vorbereitet habe.“