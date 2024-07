Kay Kankowski gastiert in Hückeswagen Liedermacher und Rockpoet singt in Stadtbibliothek

Kankowski „hat gerockt und gejazzt, fühlt sich der regionalen „Folxmusik“ verbunden, mag das akustische Lied ebenso wie elektrischen Blues und energetische Rockmusik“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek. „Er schreibt und singt auf Hochdeutsch, manchmal op Plattdüütsch und hin und wieder auch auf Dänisch.“ Mit allen Liedern seiner Programme sei er direkt verbunden, versichert der Musiker. Zu jedem Song, jeder Melodie und jedem Text habe er eine persönliche Beziehung. Diese Verbundenheit und die Freude, die er dabei empfindet, will Kankowski sein Publikum unmittelbar spüren lassen. „Treffsicher changierend zwischen Folk, Jazz, Blues, Rock und Chanson zeigt er in seinem ebenso angstfreien wie respektvoll-ungekünsteltem Umgang mit seinen musikalischen Wurzeln, dass Musik und Text sich in seinen Songs einander bedingen und ergänzen.“ Zwischen den einzelnen Liedern findet der Liederpoet und Erzähler Raum für unterhaltsame Geschichten und Anekdoten. Die Texte sind poetisch verästelte Kommentare in bildreich gedrechselten Versen über seltsame Zweierbeziehungen, Alltägliches, Absurdes, Versponnenes, Verspieltes, Liebe, Laster, laute und leise Töne.