Singende Schlossgärten: Guildo Horn kommt nach Hückeswagen

Am Freitag nach dem Altstadtfest gastiert der Schlagersänger Guido Horn in Hückeswagen vorm Schloss – bei freiem Eintritt. Foto: K�hlen, Stephan

Hückeswagen Im Zuge der Konzertreihe „Singende Schlossgärten“ singt der Schlagersänger am 14. September vorm Schloss. Das Stadtmarketing war völlig überrascht über die Anfrage des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg, sagte aber spontan und gerne zu.