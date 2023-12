Silvesterrätsel 2023 Das große Quiz rund um Hückeswagen

Wie gut kennen Sie eigentlich Ihre Heimatstadt? Und wie gut wissen Sie darüber Bescheid, was in diesem Jahr in der Schloss-Stadt Hückeswagen so alles passiert ist? Das will unsere Redaktion von ihren Lesern wissen und stellt ihnen deshalb in diesem Silvesterquiz 29 mehr oder weniger knifflige Fragen zu Hückeswagen im Jahr 2023. Die Buchstaben vor der jeweils richtigen Antwort ergeben schließlich den richtigen Lösungssatz, um dann eventuell einen der attraktiven Preise zu gewinnen.