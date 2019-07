Mountainbiker : Silbermedaille für Hückeswagener Mixed-Duo

Katja Rotthoff und Martin Enge aus Hückeswagen holten bei der „Night on Bike“ im Zweier-Team-Mixed beim 16-Stunden-Rennen die Silbermedaille. Foto: Peppinghaus

Hückeswagen Beim Mountainbike-Rennen „Night on Bike“ in Radevormwald am Wochenende waren neben dem „Team Pirate“ noch weitere Hückeswagener erfolgreich. Katja Rotthoff und Martin Enge holten im Zweier-Team-Mixed beim 16-Stunden-Rennen die Silbermedaille.

305,5 Kilometer legte das Paar von 20 Uhr am Samstag bis 12 Uhr am Sonntag zurück. „Die frühen Morgenstunden waren am schwersten“, berichtet Enge rückblickend. Nach jeweils zwei Runden à 10,5 Kilometer wechselten sich die beiden Sportler ab. „Zum Schlafen kommt man in der freien Zeit aber trotzdem nicht“, fügt der 41-Jährige hinzu. Zudem sei die Strecke technisch „nicht ganz einfach gewesen“.

Mit einem Platz auf dem Siegerpodest hatten Katja Rotthoff und Martin Enge im Vorfeld nicht gerechnet. „Das war ein super Ergebnis und eine sehr gelungene Veranstaltung“, sagt der Masseur mit einer eigenen Praxis an der Waidmarktstraße, der im Vorfeld jede freie Minute zum Training genutzt hatte. „Die Trainingszeit war dennoch sehr eingeschränkt.“

Ebenso für Hückeswagen am Start war Katja Rotthoffs Vater, Hans-Georg Peppinghaus. „Ich war das erste Mal mit dem E-Bike bei ,Night on Bike’“, berichtet der Hückeswagener Sportler. In vier Stunden absolvierte er sieben Runden und damit 73,5 Kilometer, die letzte Runde sogar mit leerem Akku. Diese Leistung brachte dem 75-Jährigen den vierten Platz in seiner Altersklasse und den achten in der Gesamtwertung ein.

Die drei Teilnehmer aus der Schloss-Stadt sind sich einig, dass „Night on Bike“ in Radevormwald ein herausragendes Erlebnis ist. „Die Fans halten bis in die frühen Morgenstunden an der Strecke aus. Da geht richtig die Post ab, das ist schon einzigartig“, lobt Enge.

(heka)