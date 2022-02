Sieben Einsätze für Feuerwehr Hückeswagen : Die stürmische Ruhe vor dem Orkan

Die Feuerwehr musste in Westhoferhöhe einen Baum zersägen und beseitigen, den der Sturm auf die Fahrbahn umgeweht hatte. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Sturmtief „Ylenia“ richtet in Hückeswagen weniger Schaden an, als zunächst befürchtet: Die Feuerwehr war am Donnerstag sieben Mal im Einsatz. Nun bereitet sie sich auf den angekündigten Orkan in der Nacht zu Samstag vor.

Die Wasseroberfläche der Bever-Talsperre ist regelrecht in Aufruhr: Einen solchen Wellengang gibt es nicht alle Tage. Am Donnerstagmorgen aber verwundert das nicht, ziehen doch starke Böen über Hückeswagen. Bereits tags zuvor hatte der Wind an Geschwindigkeit deutlich zugenommen, in der Nacht wurde es heftiger. Da der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits ab Mittwochmorgen vor dem Sturmtief „Ylenia“ gewarnt hatte, hatte Stadtbrandinspektor Karsten Binder alle vier Feuerwehr-Einheiten vorsorglich in Bereitschaft versetzt. Tatsächlich mussten aber nur der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Straßweg ausrücken.

Um 2.47 Uhr ging der erste Alarm der Kreisleitstelle bei der Hückeswagener Wache an der Bachstraße ein – der dortige Unwettermeldekopf koordinierte fortan die Einsätze auf dem Gebiet der Schloss-Stadt, wie das bei solchen Großwetterlagen der Fall ist. Bei Oberlangenberg war ein Baum auf die Straße gestürzt, den die Einsatzkräfte des Löschzugs auseinander sägten – die Fahrbahn der K 5 oberhalb der Bever-Talsperre war damit wieder frei. Um 4.35 Uhr wurde dann die Löschgruppe Straßweg hinzugezogen, für die der Einsatz aber um 7.30 Uhr wieder beendet war. Der Löschzug Stadt war bis 11 Uhr unterwegs, danach wurde die Einsatzbereitschaft beendet.

Die Tanne auf einem Privatgrundstück in Westhoferhöhe hatte den starken Windböen nichts entgegenzusetzen gehabt. Foto: Stephan Büllesbach

Info Polizei meldet 43 Einsätze in Oberberg Anzahl Die Polizei war kreisweit zu 43 Sturmeinsätzen hinzugezogen worden. Die tatsächliche Anzahl an Einsätzen dürfte aber höher liegen, da sie nicht überall dabei war. Für Hückeswagen beispielsweise wird nur ein Einsatz in Westhoferhöhe aufgeführt. Schäden Mehrere Autos wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

„Bei allen sieben Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume oder Äste, die Fahrbahnen und Gehwege blockierten oder sich in Stromleitungen verfangen hatten“, teilte Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Nachmittag mit. Die Einsatzstellen waren neben Oberlangenberg noch Westhoferhöhe (K 5), Unterstraßweg (L 101), die Großberghauser und die Weierbachstraße, Dörpfeld sowie Purd.

Karsten Binder geht davon aus, dass der Wind ab Freitagmittag wieder deutlich zunehmen wird. „Die Wetterberichte kündigen das entsprechend an“, bestätigte er. So soll bis Samstag ein weiteres Orkantief vor allem über den Norden Deutschlands ziehen, die Ausläufer von „Zaynep“ könnten aber auch das Bergische Land erreichen. „Die Feuerwehr Hückeswagen ist auch hierauf vorbereitet und hat eine Bereitschaft für den Unwettermeldekopf und die Einsatzabteilung vorbereitet“, berichtete Gerhardus.

Um 2.47 Uhr war der Löschzug Stadt zu seinem ersten Einsatz nach Oberlangenberg ausgerückt. Foto: Feuerwehr

Am Morgen hatte Roland Kissau vom Ordnungsamt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass der Wupperpegel steigt und daher im Laufe des Nachmittags eventuell der Radweg in den Wupperauen überspült und deshalb gesperrt werden könnte. Der Grund war, dass der Wupperverband zu diesem Zeitpunkt 9000 Liter Wasser pro Sekunde aus der Bever in den Beverbach abgelassen hatte, dass dann weiter in die Wupper floss. Die abgegebene Wassermenge reduzierte sich später auf sieben Kubikmeter pro Sekunden, und die Wupperauen blieben offen.

„Entsprechend den Regen- und Zuflussmengen zur Talsperre passen wir die Abgabe flexibel an, damit weiterhin für die kommenden Tage und prognostizierten Regenmengen Stauraum in der Talsperre frei ist“, erläuterte Wupperverband-Sprecherin Susanne Fischer den Grund für das Ablassen des Wassers. Aktuell sind zirka zwei Millionen Kubikmeter Stauraum in der Bever-Talsperre frei, um die noch zu erwartenden Regenmengen zu puffern. Auch in der Neye-Talsperre ist Stauraum frei, die zum sogenannten zum Beverblock gehört.

Am Morgen danach zeigte noch der aufgerichtete Wurzelteller von den starken Kräften der Natur. Foto: Stephan Büllesbach