Hückeswagen : Shuttle-Busse für das Konzert von Cat Ballou

Zum Auftritt von Cat Ballou auf dem THW-Gelände werden mehr als 900 Besucher erwartet. Foto: ostermann

Hückeswagen Die Veranstalter - das THW und HEvent - kündigen Sicherheitsmaßnahmen und Eingangskontrollen an.

Mehr als 800 Karten sind für das Konzert der Kölsch-Band Cat Ballou zum Auftakt des zweitägigen THW-Sommerfestes am kommenden Freitag, 25. Mai, bereits verkauft - und weitere können noch hinzukommen. "Wenige Restkarten sind noch im Vorverkauf erhältlich, eine Abendkasse wird es nicht geben", berichtet der Hückeswagener Joscha Heinrich, Inhaber der Hamburger Veranstaltungsagentur HEvent, die das Konzert und das der Deutschrock-Band Hörgerät am Samstagabend an gleicher Stelle organisiert.

Da das Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg, in dem die Unterkunft des Ortsverbands des Technischen Hilfswerk und damit das Festgelände an der Bockhackerstraße liegt, nicht für einen Besucheransturm dieser Größenordnung ausgelegt ist, sollten die Zuschauer weitestgehend auf Privatwagen verzichten. Dafür wird das THW für den Auftritt von Cat Ballou am Freitagabend Shuttle-Busse einsetzen.

Sie fahren von und nach Wipperfürth, Wermelskirchen, Bergisch Born und innerhalb der Schloss-Stadt. Bus 1 startet um 18.55 Uhr ab Wipperfürth Busbahnhof (fünf Euro), und hält an den Haltstellen in Hämmern (Abfahrt 19.05 Uhr, vier Euro), Am Tannenbaum (19.15 Uhr), Bahnhofstraße (19.25 Uhr, jeweils drei Euro) und Wiehagen (19.35 Uhr, zwei Euro). Bus 2 fährt um 20 Uhr ab Busbahnhof Wermelskirchen (vier Euro) und 20.15 Uhr ab Bergisch Born (Bornefeld, drei Euro). Bus 3 startet um 20 Uhr ab der Haltestelle Am Tannenbaum und legt Zwischenstopps an der Bahnhofstraße (20.10 Uhr) und Wiehagen (20.20 Uhr) ein. Heinrich rät allen Fahrgästen, sich zehn Minuten vor der Abfahrt an der jeweiligen Haltestelle einzufinden.



Zurück geht es jeweils zu den gleichen Fahrpreisen von der THW-Unterkunft. Bus 1 startet um 1 Uhr mit Halten in Wiehagen, Bahnhofstraße und Am Tannenbaum. Mit Bus 2 geht es zeitgleich nach Bergisch Born und zum Wermelskirchener Busbahnhof. Richtung Wipperfürth geht es ab 1.45 Uhr mit Bus 3 über Wiehagen, Bahnhofstraße, Am Tannenbaum und Hämmern bis zum Busbahnhof der Hansestadt.

Sollte es einen sehr großen Andrang geben, wollen die Veranstalter weitere Shuttle-Busse einsetzen. "Ein aktueller Plan wird vor Ort an der Chipkasse am Ausgang und der Haltestelle ausgehängt", heißt es in einer Pressemitteilung. Im Bus gilt absolutes Glasflaschen-Verbot.

Die Veranstalter verweisen zudem auf Sicherheitshinweise. So dürfen Taschen, Beutel und Rücksäcke aller Art, die größer sind als DIN A4, nicht mit aufs Gelände genommen werden. Das Gleiche gilt für Stock- und Taschenregenschirme, Kinderwagen, Tretroller und Fahrräder sowie natürlich für Waffen und Werkzeug. Auch Hunde und andere Haustiere, Speisen und mitgebrachte Getränke müssen draußen bleiben. Ebenso sind Bengalos, Feuerwerk und Laserpointer verboten. Verpönt sind Selfie-Sticks und Stative sowie professionelles Audio- und Videoequipment. Erlaubt sind Fotos und Videos, die mit dem Smartphone für die private Nutzung gemacht werden. "Wie behalten uns vor, Einlasskontrollen durchzuführen", betonen die Veranstalter. www.tixforgigs.de

(büba)