Bergischer Sport : Segler Treichel/Roos sind Junioren-Europameister im 505er

Training Für die Sportler der Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) steht das J70-Segeln an. Nach der Deutschen in Travemünde mit drei Booten werden die Schiffe nun wieder an der Bever zu Wasser gelassen.

Bundesliga In zwei Wochen ist der nächste Spieltag der Zweiten Bundesliga in Berlin. Eigentlich sollte ein SVWu-Juniorenteam mit Maike, Maren und Morten Roos sowie Julia Achterberg an den Start gehen. Doch Achterberg ist noch nicht lang genug in der SVWu und nicht startberechtigt. Mutter Kirsten springt ein.