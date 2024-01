Neujahrskonzert in Hückeswagen Schwungvolle Musik im Kultur-Haus Zach mit Claudia Hirschfeld

Obwohl die Besucher glauben, ein ganzes Orchester zu hören, sorgt nur eine Person live mit zwei Händen und zwei Füßen für ein Klangerlebnis der besonderen Art. Claudia Hirschfeld ist seit 35 Jahren professionell als Musikerin unterwegs und zählt zu den Superstars an ihrem Instrument. An ihrem virtuellen Orchester gilt sie weltweit als die ungekrönte Königin, heißt es in der Ankündigung zu ihrem Konzert in Hückeswagen. 2019 wurde sie beim „Deutschen Rock- und Pop-Preis“ als beste Instrumentalsolistin des Jahres ausgezeichnet. Bei Hirschfelds Instrument handelt es sich von der Spielanlage und vom Aufbau her um eine Orgel, die aber nur wenig mit den aus Kirchen bekannten Instrumenten gemein hat, erläutert Noppenberger. Für die Musikerin ist ihr Instrument vielmehr „das kleinste Orchester der Welt“, um auch symphonisch-orchestrale Musik originalgetreu wiedergeben zu können. Auch mit Tenor Johannes Groß ist sie immer wieder auf der Bühne zu erleben, wie 2023 im Kultur-Haus Zach. Auch als Komponistin erhielt Claudia Hirschfeld bereits unzählige Preise, gewann im Jahr 2020 den „UK Songwriting Contest“ und wurde mit dem „International Songwriting Award“ ausgezeichnet.