Allgemeiner Deutscher Fharradclub in Hückeswagen Abstand wird oft nicht eingehalten

Wenn es um den Fahrradverkehr in der Stadt geht, dann legen die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Maßnahmen. So auch derzeit, denn an der Peterstraße wurden in den vergangenen Wochen beidseitig Schutzstreifen für Fahrradfahrer markiert.