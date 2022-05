Realschule Hückeswagen : Schultour gastiert in der Realschule

Hückeswagen Der Musiker Jonnes und „JackSayFree“, ein Trio aus der Schweiz, spielen an der Hückeswagener Realschule ein kleines Konzert. Die Vorfreude in der Schule ist riesig.

„Masken runter Hände hoch“ – unter diesem Motto steht die Schultour 2022, die am 3. Juni auch an der Hückeswagener Realschule Station macht. Kulturelle Bildung verbunden mit Ermutigung – so lauten die beiden Kernziele der Schultour, die vom Wermelskirchener Jugendcafé (Juca) organisiert wird. „Die Vorfreude an unserer Schule auf diesen besonderen Schultag ist groß. Wir sind eine vonzehn weiterführenden Schulen, die zwischen dem 31. Mai und dem 15. Juni Teil dieser Tour sind“, freut sich der Konrektor der Realschule, Thorsten Schmalt.

Rund um das Fronleichnam-Wochenende treten zwölf Bands in drei Tagen in der Scheune auf dem Festivalgelände auf: Kuhler Heide 1 in Wermelskirchen. Die Jugendlichen organisieren unter Anleitung Ordnerdienste, Merchandiseverkauf, Licht- und Tontechnik, Backstage und Catering. Kooperationspartner der „Masken runter Hände hoch“ Schultour sind die Martin-Buber-Schule in Leichlingen, die Helen-Keller-Schule in Wiehl, die Erich-Kästner-Schule und die Realschule in Hückeswagen, die Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid, die Sekundarschule und die Verbundschule Nord in Wermelskirchen, die Sekundarschule und die Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald sowie die Konrad Adenauer Hauptschule in Wipperfürth.