16. Schulranzen-Treff in Hückeswagen Im „Paradies“ der angehenden i-Dötze

Uwe Heinhaus und sein Team vom Spiel- und Lederwarengeschäft an der Bahnhofstraße beraten zur passenden Größe, stellen das Gurtsystem ein und informieren die Eltern über das, was beim Ranzenkauf wichtig ist. „Wir sind heute mit einem zehnköpfigen Team hier“, berichtet der Fachmann. Das ist auch gut so, denn seit der Öffnung am Morgen strömen die Kinder mit ihren Eltern vielzählig herein. „Die Resonanz ist prima“, berichtet Heinhaus zufrieden. „Wir können uns hier gut räumlich und personell verteilen.“