Schulleitung ist wieder komplett Städtische Realschule hat einen neuen Konrektor

Gerade einmal eine Woche war Murat Arslan als neuer Konrektor der Realschule im Amt, da konnte er sich schon am Tag der offenen Tür den künftigen Fünftklässlern vorstellen und ihnen einen Einblick in die Schulform und das Schulgebäude an der Kölner Straße vermitteln. Nach dieser ersten Herausforderung möchte der 36-Jährige nun erst einmal „ankommen“ und seine neue Arbeitsstätte samt Kollegium und Schüler kennenlernen.