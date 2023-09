Realschule Hückeswagen Schulhoftournee mit Friedensbotschaft

Das christliche Musik-Festival an sich wird schon seit vielen Jahren vom Verein „Campus für Christen“ ausgerichtet, findet allerdings in diesem Jahr erstmals in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Gesellschaft statt. „Wir wollten unsere Kräfte bündeln“, sagt Jonas Heidebrecht, Leiter des EG-Jugendwerks, bevor die Musiker richtig loslegen. Um das Festival am Samstag zu bewerben, hat man sich die bewährte Methode der Schulhoftournee ausgesucht. In insgesamt vier Städten – neben Hückeswagen auch noch in Halver, Lüdenscheid und Remscheid – macht der Tross mit „Good Weather Forecast“ vor dem Wochenende Halt, um in einstündigen Konzerten den Jugendlichen an den Schulen Lust auf das Festival zu machen – frei nach dem Motto – „gut getrommelt ist halb gewonnen“