Schulen in Hückeswagen : Lehrer-Laptops und Schüler-iPads sind da

Hückeswagen Es hat etwas gedauert, nicht zuletzt aufgrund der bürokratischen Formalitäten. Aber jetzt hat die Stadt eine große Lieferung an digitalen Endgeräten erhalten und an den fünf Schulen verteilt.

Die Verwaltung hatte im Vorfeld bei den Eltern der Schüler abgefragt, welche Kinder noch kein digitales Endgerät haben. 246 Rückmeldungen kamen mit der Bitte, ein iPad zur Verfügung zu stellen. Diese bleiben im Eigentum der Schulen und müssen, wenn das Kind die Schule verlässt, wieder abgegeben werden. Seit voriger Woche werden die Endgeräte an Lehrer und Schüler verteilt, am Dienstag wurden die letzten an die Erich-Kästner-Schule (Förderschule Nordkreis) ausgeliefert.

„Ich freu’ mich drauf“, versicherte Schulleiterin Cordula Schneider. Und die Lachfalten oberhalb der Maske verrieten, dass sie die Wahrheit sagte. So sei der digitale Unterricht jetzt besser möglich, zumal alle Kollegen die gleichen Möglichkeiten hätten. Dem pflichtete Carsten Detmers bei: „Da wir Lehrer jetzt alle mit dem gleichen Gerät ausgestattet sind, können wir besser zusammenarbeiten.“ Wenn ihn nun etwa ein Kollege vertreten müsse, könne dieser seinen Dienstrechner einfach an Detmers Endgerät anschließen, um somit den Unterricht fortzuführen. Auch sei möglich, zu Hause beispielsweise Hörspiele oder Videos vorzubereiten, die dann im Klassenraum über die Aktive Boards (digitale Tafeln) ausgespielt werden. Zudem können die Lehrerdaten optimal verwaltet werden, sagte Cordula Schneider. Dazu gehörten etwa die Diagnostiken, Protokolle oder auch Zeugnisse.

Auch Bürgermeister Dietmar Persian war erfreut über die Lieferung, wodurch die Digitalisierung an den Schulen noch weiter vorangetrieben werde. „Ich denke, das ist ganz wichtig für Sie“, sagte er an Schneider und Detmers gewandt. Endlich habe das Land auch den Lehrern ihr Handwerkszeug zur Verfügung gestellt, könnten doch auch ein Schmied ohne Hammer oder ein Tischler ohne Hobel nicht vernünftig arbeiten. Er verwies darauf, dass neben der einheitlichen Ausstattung für die Lehrer alle Schulen über die Stadt Unterstützung in Sachen IT durch die Firma Aixconcept aus Stollberg bei Aachen erhielten. Die kümmert sich um den Aufbau und die Wartung der Netze an den Schulen, unterstützt Schüler und Lehrer bei Handhabung und Problemen ihrer Endgeräte und sorgt für die notwendigen Updates.