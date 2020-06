Schulen in Hückeswagen : Fünftklässler an Haupt- und Realschule werden später begrüßt

Hückeswagen Die Corona-Krise sorgt dafür, dass die Entlassfeiern und die Begrüßung der Fünftklässler der weiterführenden Schulen in diesem Jahr etwas anders gestaltet werden müssen und vor allem teilweise nicht an den geplanten Terminen stattfinden können.

Die Feier zur Einschulung der Fünftklässler an der Realschule hatte sich der kommissarische Leiter Thorsten Schmalt anders vorgestellt. Eigentlich sollten die 75 Kinder in drei Klassen am 19. Juni feierlich in die Schulgemeinschaft aufgenommen werden. Doch aufgrund der Corona-Krise wird die Feier auf den Beginn des neuen Schuljahres am 12. August verschoben.