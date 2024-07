Hückeswagener Tradtionen Schützenfest – vier Tage Party im Zentrum

Der Auftritt der „Stoapfälzer Spitzbuam“ ist die einzige Veranstaltung im Festzelt, für die die Schützen Eintritt verlangen: 12,50 Euro kostet die Karte im Vorverkauf, die es bei allen Schützen gibt, an der Abendkasse sind 15 Euro zu bezahlen. Alle anderen Veranstaltungen im Festzelt sind dagegen kostenfrei. Dazu zählt etwa die Freitagabend-Party für jüngere und jung gebliebene Hückeswagener am 26. Juli: Ab 20 Uhr legt DJ Hillsrocker auf, zudem gibt es zwei Liveauftritte von Jeanne Altfeld, nicht zuletzt bekannt geworden als Sängerin der in der Region bekannten und beliebten Coverband „Jokebox“, und Jan Simon, „dem neuen Stern am Schlagerhimmel“.