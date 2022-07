Schützenfest in Hückeswagen : Zahlreiche Ehrungen beim Frühkonzert

Hückeswagen Das Konzert im Festzelt am Sonntag war wieder einmal ein würdiger Rahmen für die Ehrung der Jubilare und Sieger des Plakat-Malwettbewerbs.

Schon zwei Tage volles Programm lagen hinter den Hückeswagener Schützen und ihren Gästen. Das hielt die Vereinsmitglieder jedoch nicht davon ab, auch am Sonntagmorgen mit dem gesamten Hofstaat und in Uniformen am Frühkonzert teilzunehmen. Aufgrund der steigenden Temperaturen im Festzelt ordnete Kaiser Gerd Happel schon kurz nach Beginn „Marscherleichterung“ an, so dass die Schützen ihre Jacken ablegen und die Knoten der Krawatten lockern konnten.